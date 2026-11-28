En el jardín tropical de mariposas de Konya, Turquía, se exhibe un ejemplar de la especie Parides iphidamas que destaca por su apariencia inusual.

Esta especie, que habita en América Central y del Sur, suele caracterizarse por sus tonos oscuros. Sin embargo, la mariposa hallada en el jardín presenta una combinación de colores naranja, rosa y crema claro en sus alas, lo que la distingue notablemente de otras de su misma especie.

Tras identificar a la mariposa de colores inusuales, los expertos del jardín la trasladaron a un área especial para su observación y protección.

Según las primeras estimaciones, este cambio en la coloración podría deberse a una disminución en los niveles de melanina. La melanina es un pigmento que desempeña un papel fundamental en la coloración de muchos organismos.