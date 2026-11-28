Exponen una mariposa de colores inusuales en un jardín de mariposas de Turquía
En el jardín tropical de mariposas de Konya, Turquía, se exhibe un ejemplar de la especie Parides iphidamas que destaca por su apariencia inusual.
Esta especie, que habita en América Central y del Sur, suele caracterizarse por sus tonos oscuros. Sin embargo, la mariposa hallada en el jardín presenta una combinación de colores naranja, rosa y crema claro en sus alas, lo que la distingue notablemente de otras de su misma especie.
Tras identificar a la mariposa de colores inusuales, los expertos del jardín la trasladaron a un área especial para su observación y protección.
Según las primeras estimaciones, este cambio en la coloración podría deberse a una disminución en los niveles de melanina. La melanina es un pigmento que desempeña un papel fundamental en la coloración de muchos organismos.
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