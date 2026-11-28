En China, los estudiantes de secundaria que se preparan para ingresar a la universidad enfrentan una intensa presión mental y física. Debido a la feroz competencia educativa en el país, algunos alumnos de último año deben estudiar entre 12 y 14 horas al día.

Una de las pruebas más importantes para ellos es el «Gaokao», el examen que determina sus posibilidades de admisión a la universidad. Se informa que el proceso de preparación para esta prueba conlleva largas horas de estudio, falta de sueño y tensión psicológica constante.