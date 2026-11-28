Estudiantes que se preparan para el Gaokao en China estarían encaneciendo (video)
En China, los estudiantes de secundaria que se preparan para ingresar a la universidad enfrentan una intensa presión mental y física. Debido a la feroz competencia educativa en el país, algunos alumnos de último año deben estudiar entre 12 y 14 horas al día.
Una de las pruebas más importantes para ellos es el «Gaokao», el examen que determina sus posibilidades de admisión a la universidad. Se informa que el proceso de preparación para esta prueba conlleva largas horas de estudio, falta de sueño y tensión psicológica constante.
En las redes sociales han circulado informes de que a algunos graduados les ha encanecido el cabello al acercarse el final de la escuela. Sin embargo, la relación directa entre estos casos y la presión de los exámenes aún no ha sido confirmada de forma independiente.
Los expertos señalan que el estrés prolongado y la falta de sueño pueden afectar negativamente la salud humana, incluyendo el estado mental y la calidad del sueño. Por ello, es importante dedicar suficiente tiempo al descanso y al sueño durante la preparación para los exámenes.
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