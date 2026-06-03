Avión con destino a España regresa debido a un dispositivo Bluetooth llamado 'Bomba'

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Avión con destino a España regresa debido a un dispositivo Bluetooth llamado 'Bomba'

Un avión de United Airlines que volaba de EE. UU. a España se vio obligado a regresar inesperadamente. El motivo fue la aparición de un dispositivo llamado "bomb" en la lista de Bluetooth.

La tripulación decidió devolver el avión al aeropuerto de Newark debido a una posible amenaza a la seguridad. Se pidió a los pasajeros que apagaran todos sus dispositivos electrónicos, pero el nombre sospechoso permaneció en la lista.

Tras el aterrizaje, las fuerzas del orden y los servicios de seguridad realizaron una inspección. Resultó que el dispositivo llamado "bomba" era en realidad una pulsera de fitness Fitbit perteneciente a un adolescente de 16 años.

Después de las revisiones, los pasajeros partieron hacia España en el mismo avión, pero con una nueva tripulación. Hasta ahora no se han presentado cargos contra el adolescente y el FBI está investigando el incidente.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor

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