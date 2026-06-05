La primera vacuna desarrollada por IA supera las pruebas en EE. UU.

En EE. UU., los científicos han realizado ensayos clínicos de la primera vacuna del mundo desarrollada con la ayuda de la inteligencia artificial. Según la BBC, los expertos utilizaron tecnologías de IA para crear el diseño de la vacuna.

Los investigadores analizaron estructuras de proteínas que podrían ser eficaces contra diversas variantes del virus. Sobre esta base, se ha desarrollado un modelo de vacuna capaz de ofrecer una protección más amplia en el futuro.

Según los autores del proyecto, la inteligencia artificial puede reducir en varios años el tiempo necesario para la investigación tradicional. Esto es de gran importancia en la lucha contra las pandemias y las enfermedades infecciosas de rápida propagación.

Actualmente, la vacuna se está probando en humanos para evaluar su seguridad y eficacia. Si los resultados son positivos, esta tecnología podría utilizarse para crear vacunas de nueva generación contra la gripe, el COVID-19 y otras enfermedades.