Starmer anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

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Starmer anuncia la prohibición de redes sociales para menores de 16 años

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha anunciado una nueva iniciativa destinada a proteger a los niños en el entorno digital. Según el plan, se prevé prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años.

Estas restricciones abarcarán plataformas populares como Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook y X. Las nuevas normas podrían entrar en vigor en la primavera de 2027.

El gobierno también contempla restringir ciertas funciones de los servicios en línea para menores. Esto incluye las transmisiones en vivo (streaming), la posibilidad de comunicarse con desconocidos y elementos en ciertas plataformas de juegos, que estarán bajo control.

Keir Starmer destacó que, con esta decisión, el gobierno pretende "ponerse del lado de las familias, no de las empresas tecnológicas". Según sus palabras, el objetivo principal es devolver a los niños su verdadera infancia y protegerlos de contenidos nocivos y peligrosas influencias en línea.

Se espera que esta iniciativa provoque intensos debates públicos.

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