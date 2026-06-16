Hijo « resucitado » por IA: una madre habla con él desde hace un año

Un suceso sorprendente y a la vez polémico ha captado la atención del público en China. Se ha revelado que una mujer de 80 años lleva un año comunicándose con una copia digital de su hijo, fallecido en un accidente de coche, creada mediante inteligencia artificial.

Según la información, los familiares del hombre tomaron una decisión inusual para evitar informar inmediatamente a la madre sobre la grave pérdida. Crearon un «clon» digital basado en fotografías, vídeos y grabaciones de voz del difunto.

El modelo de IA creado puede reproducir casi con exactitud no solo la apariencia, sino también la voz, el estilo de habla y ciertos comportamientos del fallecido. Por ello, la mujer no se dio cuenta durante mucho tiempo de que su hijo había muerto y siguió conversando con él como de costumbre.

Este caso está provocando amplios debates, no solo sobre las capacidades de la inteligencia artificial, sino también sobre sus aspectos éticos y psicológicos.