Video viral: un niño pequeño tira inmediatamente una bandera LGBT a la basura
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Un video que involucra a un niño pequeño está generando intensos debates en las redes sociales. En él se observa a una joven entregarle una bandera LGBT a un niño, quien inmediatamente la tira al basurero.
El incidente se difundió rápidamente por Internet, provocando diversas opiniones y reacciones. Algunos usuarios interpretan la acción del niño como una "expresión de sus propias convicciones".
Por otro lado, algunos reflexionan sobre la corta edad del niño y los factores que podrían haber influido en su comportamiento.
A pesar de ser un video corto, ha provocado diversas controversias entre el público en general. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.
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