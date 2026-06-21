Video viral: un niño pequeño tira inmediatamente una bandera LGBT a la basura

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Video viral: un niño pequeño tira inmediatamente una bandera LGBT a la basura

Un video que involucra a un niño pequeño está generando intensos debates en las redes sociales. En él se observa a una joven entregarle una bandera LGBT a un niño, quien inmediatamente la tira al basurero.

El incidente se difundió rápidamente por Internet, provocando diversas opiniones y reacciones. Algunos usuarios interpretan la acción del niño como una "expresión de sus propias convicciones".

Por otro lado, algunos reflexionan sobre la corta edad del niño y los factores que podrían haber influido en su comportamiento.

A pesar de ser un video corto, ha provocado diversas controversias entre el público en general. Hasta el momento, no se han emitido declaraciones oficiales sobre el caso.

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