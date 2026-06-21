La mujer de cuatro piernas: una realidad histórica asombrosa

Sí, esta foto es real. La mujer que aparece en ella es una persona totalmente real. Josephine Myrtle Corbin, nacida en 1868 en los Estados Unidos, es una de las personas más famosas nacidas con una anomalía rara llamada «dipygus» en la historia de la medicina.

En este caso, la pelvis y las piernas se desarrollan de forma gemelar. Como resultado, Corbin nació con cuatro piernas. Sus dos piernas pequeñas centrales pertenecían en realidad a un gemelo que no se desarrolló completamente, y se desplazaba principalmente con sus dos piernas exteriores más fuertes.

Debido a su apariencia inusual, Myrtle Corbin ganó gran fama participando en espectáculos de circo famosos. A pesar de ello, llevó una vida normal: se casó y dio a luz a cinco hijos sanos.

Falleció en 1928, a los 59 años. Esta foto no es producto de la inteligencia artificial, sino una fotografía de archivo histórica real de aquella época.