La mujer de cuatro piernas: una realidad histórica asombrosa

·136·Mundo
La mujer de cuatro piernas: una realidad histórica asombrosa

Sí, esta foto es real. La mujer que aparece en ella es una persona totalmente real. Josephine Myrtle Corbin, nacida en 1868 en los Estados Unidos, es una de las personas más famosas nacidas con una anomalía rara llamada «dipygus» en la historia de la medicina.

En este caso, la pelvis y las piernas se desarrollan de forma gemelar. Como resultado, Corbin nació con cuatro piernas. Sus dos piernas pequeñas centrales pertenecían en realidad a un gemelo que no se desarrolló completamente, y se desplazaba principalmente con sus dos piernas exteriores más fuertes.

Debido a su apariencia inusual, Myrtle Corbin ganó gran fama participando en espectáculos de circo famosos. A pesar de ello, llevó una vida normal: se casó y dio a luz a cinco hijos sanos.

Falleció en 1928, a los 59 años. Esta foto no es producto de la inteligencia artificial, sino una fotografía de archivo histórica real de aquella época.

Dos fotografías históricas y extraordinarias que muestran a mujeres con cuatro piernas.

Josephine Myrtle CorbinEE. UU.
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Ir al trabajo flotando se vuelve tendencia: un estilo de vida insólito en SuizaIr al trabajo flotando se vuelve tendencia: un estilo de vida insólito en SuizaHoy, 17:17Video viral: un niño pequeño tira inmediatamente una bandera LGBT a la basuraVideo viral: un niño pequeño tira inmediatamente una bandera LGBT a la basuraHoy, 16:30Un minibús cae por un barranco en Turquía y deja 4 muertosUn minibús cae por un barranco en Turquía y deja 4 muertosHoy, 14:18Trump habla sobre el peaje de paso por el estrecho de OrmuzTrump habla sobre el peaje de paso por el estrecho de OrmuzHoy, 14:15El primer ministro británico Keir Starmer podría dimitirEl primer ministro británico Keir Starmer podría dimitirHoy, 14:10Un gato macho que dio a luz en Turquía provoca un gran debate en InternetUn gato macho que dio a luz en Turquía provoca un gran debate en InternetHoy, 13:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
Fenómeno raro el 12 de agosto: el día se convierte en noche al instante
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
La rotación de la Tierra se ralentiza peligrosamente: científicos advierten
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
El hallazgo de un niño de 11 años en una playa de Inglaterra sorprende a los científicos
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un proyecto que asombró al mundo: se inauguró la primera granja de producción de carne sin animales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Años de calor récord esperan al mundo
Años de calor récord esperan al mundo
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Una rara Luna azul aparecerá en el cielo esta semana
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas
Se ha anunciado el ranking de los países con las mujeres más bellas