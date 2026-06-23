Vuelo de 22 horas: la ruta Sídney-Londres entra en la historia

La aerolínea australiana Qantas planea lanzar vuelos regulares sin escalas entre Sídney y Londres a partir de octubre de 2027.

Según Reuters, se espera que esta ruta de más de 16.000 kilómetros se convierta en el vuelo comercial más largo del mundo.

Actualmente, los vuelos en esta ruta suelen realizarse a través de Singapur y el viaje dura casi un día entero.

Para los nuevos vuelos se utilizará un Airbus A350-1000ULR especialmente equipado. Se instalarán tanques de combustible adicionales, permitiendo extender la duración del vuelo hasta 22 horas.

Además, el avión tendrá capacidad para 238 pasajeros en lugar de los más de 400 habituales, con el fin de garantizar la comodidad y la seguridad en el vuelo de larga distancia.

Si este proyecto se lleva a cabo, se espera que inicie una nueva etapa en la historia de la aviación.