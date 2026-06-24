Una mujer de 84 años protege sola una isla desde hace 53 años

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Una mujer de 84 años protege sola una isla desde hace 53 años

Carol Radeschel, ecologista y naturalista de 84 años, una vez llamada «la mujer más salvaje de Estados Unidos», ha vivido durante los últimos 53 años en la isla de Cumberland, una de las islas más remotas de EE. UU. Cada día recorre la costa observando aves, animales marinos y plantas, estudiando las tortugas marinas y registrando las causas de su muerte.

Radeschel, quien se mudó a la isla en 1973, ha luchado hasta hoy por la conservación de la naturaleza. Gracias a sus investigaciones, se descubrió que las tortugas marinas morían en las redes de los barcos cazacangrejos, lo que llevó a cambios en la legislación. Además, ha creado una de las colecciones de restos de tortugas marinas más grandes del mundo.

Una mujer de 84 años protege sola una isla desde hace 53 años

Carol vive casi aislada del mundo exterior. Recolecta agua de lluvia, se dedica a la jardinería, cultiva verduras y sobrevive gracias a los dones de la naturaleza. Al mismo tiempo, lucha contra diversos proyectos de construcción para preservar los bosques y la fauna únicos de la isla.

A pesar de sus 84 años, aún no quiere dejar de proteger el futuro de la isla. Según ella, aprender algo nuevo cada día y vivir en armonía con la naturaleza es el valor más grande de su vida.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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