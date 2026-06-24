Demócratas exigen investigar billete de 250 dólares con la imagen de Trump

Senadores demócratas solicitan a la oficina del inspector general del Departamento del Tesoro de EE. UU. que investigue el proyecto de un billete de 250 dólares que podría incluir la imagen de Donald Trump.

Según Axios, los senadores han exigido analizar los costos previstos para la producción de dicho billete y los fundamentos legales del proyecto.

De acuerdo con la legislación estadounidense, no se permite el uso de imágenes de personas vivas en los billetes de banco.

Por este motivo, la puesta en circulación de un billete con el retrato de Trump podría requerir una aprobación especial del Congreso.