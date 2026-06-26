Descubierta en la selva una ciudad misteriosa oculta durante mil años

En el corazón de las densas selvas de México, arqueólogos han descubierto otra ciudad única y misteriosa perteneciente a la civilización maya. Según los cálculos de los científicos, esta ciudad permaneció oculta a la vista humana durante más de mil años.

Se informó que el hallazgo se realizó en la reserva de la biosfera de Calakmul, en el estado de Campeche, durante una expedición de investigación conjunta de científicos eslovenos y mexicanos. El nuevo monumento arqueológico fue nombrado Minanbe, que significa «sin camino» en la lengua maya yucateca. Este nombre fue elegido debido a la extrema dificultad para llegar a la zona donde se ubica la ciudad.

Las investigaciones fueron dirigidas por el arqueólogo Ivan Špraj, del Centro de Investigación de la Academia Eslovena de Ciencias y Artes. Antes de iniciar los trabajos de campo, los especialistas analizaron los datos de la zona obtenidos mediante LiDAR, una tecnología de escaneo láser. Precisamente estos datos indicaron la posible existencia de antiguas estructuras artificiales bajo la espesa cubierta forestal.

Como resultado de las excavaciones y estudios, se identificó una ciudad antigua con una superficie de aproximadamente 13 hectáreas. Según los datos preliminares, Minanbe fue construida entre los años 600 y 900 d.C. En el área de la ciudad se conservan numerosas estructuras arquitectónicas, incluida una pirámide de 13 metros de altura construida al estilo Río Bec, depósitos de agua y relieves de piedra que representan rituales de decapitación.

Los arqueólogos señalan que el hallazgo ha llegado en un estado casi intacto. A diferencia de muchas otras ciudades mayas, aquí no se detectaron rastros de saqueos o excavaciones ilegales. Esto aumenta aún más la importancia científica e histórica de Minanbe.

En opinión de los científicos, esta ciudad fue uno de los grandes centros económicos y regionales basados en la agricultura en su época. Se espera que este nuevo descubrimiento sea fundamental para revelar los secretos aún inexplorados de la civilización maya.