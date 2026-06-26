Terror en el cielo: globo aerostático turístico se incendia

En el estado de Santa Catarina, al sur de Brasil, un globo aerostático con turistas se incendió durante el vuelo y se estrelló contra el suelo. Ocho personas murieron como resultado de este terrible incidente, según Al Jazeera quien informó sobre el suceso.

Se informó que la tragedia ocurrió el 21 de junio cerca de la ciudad de Praia Grande. Videos difundidos en las redes sociales muestran el globo envuelto en llamas, con un humo espeso elevándose mientras caía al suelo. Dos personas cayeron del globo durante el incendio.

Ulises Gabriel, jefe de la policía civil de Santa Catarina, informó que tres de las víctimas fallecieron abrazadas. Describió la escena como «desgarradora».

Según la información preliminar, había un total de 21 personas a bordo, incluido el piloto. Trece de ellas sobrevivieron y fueron trasladadas a hospitales cercanos con heridas de diversa gravedad.

El piloto afirmó que el fuego comenzó repentinamente dentro de la canasta del globo. Intentó aterrizar inmediatamente y ordenó a los pasajeros saltar durante el descenso. Sin embargo, debido a que las llamas se propagaron muy rápido, algunos no lograron salir a tiempo.

La empresa « Sobrevoar » que organizó el vuelo, afirmó que el piloto contaba con una gran experiencia y tomó todas las medidas necesarias para salvar a los pasajeros. Tras el incidente, la empresa suspendió sus actividades por tiempo indefinido.