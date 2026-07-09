Conductor uzbeko es acusado tras accidente mortal que involucró a un estudiante estadounidense

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Conductor uzbeko es acusado tras accidente mortal que involucró a un estudiante estadounidense

Un accidente de tráfico ocurrido el 5 de julio en el estado de Ohio, EE. UU., en el que estuvo involucrado un conductor uzbeko, resultó en la muerte de una persona. Tras la colisión entre un camión y un automóvil, el conductor del Honda Accord, Tobias Forsythe de 21 años, falleció en el lugar.

Se informó que el camión era conducido por Behzod Asrarov, un ciudadano uzbeko de 42 años. Llegó a EE. UU. en 2024 a través del programa de visas de diversidad (Green Card). Asrarov tenía la licencia necesaria para conducir camiones, pero debido a que no hablaba inglés, se comunicó con los patrulleros mediante Google Translate.

Por el momento, Behzod Asrarov no ha sido acusado por la muerte del joven de 21 años. Sin embargo, está siendo investigado bajo sospecha de intentar ocultar o destruir pruebas materiales.

Según los materiales de la investigación, al inspeccionar el camión Freightliner, la policía encontró un soporte para cámara en la cabina, pero la cámara no estaba. Tras comunicarse vía Google Translate, Asrarov indicó que había guardado la cámara en su bolsillo derecho.

Posteriormente, fue acusado de intentar ocultar o destruir pruebas. También se encontraron en su poder tres teléfonos móviles y una tableta electrónica de carga. La investigación continúa y podrían presentarse cargos adicionales en el futuro.

Se dio a conocer que el fallecido, Tobias Forsythe, trabajaba como portero en la Universidad de Massachusetts.

Al comentar sobre el incidente, el secretario de Transporte de EE. UU., Sean Duffy, enfatizó que no se debería permitir que conductores que no entienden inglés operen camiones pesados en el país.

«No podemos permitir que conductores que no pueden entender las señales de tráfico ni comunicarse con los agentes del orden operen vehículos de 80,000 libras (aproximadamente 36 toneladas) en las autopistas estadounidenses», declaró el ministro.

Según sus palabras, en el futuro se tomarán medidas adicionales para retirar de las carreteras a los conductores peligrosos.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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