Ucrania se acerca a las pruebas de misiles: Moscú fue mencionado en la declaración

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Ucrania se acerca a las pruebas de misiles: Moscú fue mencionado en la declaración

Denis Stillerman, diseñador jefe de la empresa ucraniana Fire Point, anunció que se acerca una etapa importante para el misil balístico del país.

Según el representante de la empresa que desarrolla el misil «Flamingo», solo queda una etapa antes de comenzar las pruebas de vuelo: la prueba del motor.

Se dice que falta un paso para las pruebas de vuelo

Stillerman Liga.net habló sobre el proceso de preparación del misil balístico ucraniano en una entrevista con la publicación.

Afirmó que, en la etapa actual, la tarea principal consiste en realizar la prueba del motor.

«Solo probaremos el motor y comenzaremos las pruebas de vuelo», dijo.

Se verificará si el misil ejecuta las órdenes del algoritmo

El diseñador jefe destacó que en la siguiente etapa se observará el sistema de guía del misil, su estabilidad en vuelo y el cumplimiento de las instrucciones algorítmicas.

Según Stillerman, si se confirma que el misil está siendo controlado y se mueve según los algoritmos establecidos, se pasará a la siguiente fase.

La declaración sobre el territorio ruso llamó la atención

El representante de Fire Point también habló durante la entrevista sobre la posibilidad de realizar pruebas en territorio ruso.

«En otoño probaremos nuestros misiles en Rusia», dijo Stillerman.

Según sus palabras, Moscú fue mencionada como primera dirección. También se mencionaron empresas militares protegidas como objetivos potenciales.

Fire Point y el proyecto «Flamingo»

Fire Point es mencionada como la empresa que desarrolla el misil «Flamingo» en Ucrania.

Esta declaración de los representantes de la empresa podría intensificar las discusiones en torno al programa de misiles de Ucrania. Especialmente cuando se trata de misiles balísticos, pruebas de vuelo y el territorio ruso, este tema recibe gran atención desde una perspectiva político-militar.

Los meses de otoño podrían ser una fase decisiva

Por ahora, la información principal sobre el proyecto se basa en las declaraciones del representante de la empresa.

Sin embargo, si los plazos mencionados por Stillerman se cumplen, los meses de otoño podrían convertirse en una de las etapas más importantes para el programa de misiles de Ucrania. Es probable que esto también afecte el equilibrio militar en la guerra y los cálculos de seguridad interna de Rusia.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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