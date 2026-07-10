China logra un hito histórico: consigue aterrizar un cohete lanzado

China ha alcanzado otro hito importante en el campo de la tecnología espacial. El país logró por primera vez recuperar con éxito un propulsor de cohete reutilizable en la Tierra. Este resultado se considera uno de los logros más significativos del programa espacial moderno de China.

Se informa que, Long March 10B el cohete fue lanzado desde la isla de Hainan el 10 de julio. Tras el vuelo, el propulsor, que se separó de la parte superior del cohete, regresó en posición vertical unos seis minutos después y aterrizó con precisión en una plataforma flotante en el mar.

Según los expertos, este éxito aumenta la capacidad de China para competir con las empresas líderes de EE. UU. en el ámbito de los cohetes reutilizables. Hoy en día, SpaceX de Elon Musk, así como Blue Origin fundada por Jeff Bezos, utilizan activamente esta tecnología.

La mayoría de los cohetes convencionales son de un solo uso y sus componentes principales se destruyen tras el vuelo. Por ello, cada lanzamiento requiere grandes inversiones. La reutilización de los propulsores permite reducir significativamente el coste de los vuelos espaciales.

Cabe recordar que, SpaceX en 2015, Falcon 9 logró aterrizar con éxito el propulsor de su cohete por primera vez. Actualmente, este cohete realiza cientos de vuelos al año y sus propulsores se reutilizan decenas de veces.

China realizó su primera prueba en esta dirección en febrero de este año con el modelo de cohete Long March 10A . El nuevo Long March 10B es capaz de transportar al menos 16 toneladas de carga a la órbita terrestre baja y se compara con Falcon 9 en términos de capacidades técnicas.

Sin embargo, China utiliza una solución diferente para el aterrizaje. Si Falcon 9 aterriza de forma autónoma en tierra o en un barco no tripulado, Long March 10B se asegura a una red especial instalada en una plataforma flotante mediante ganchos de aterrizaje.

Este éxito también tuvo un impacto positivo en el mercado bursátil. Tras la noticia, las acciones de las empresas China Spacesat y China Satellite Communications subieron casi un 10 %.