Geely presenta la batería de carga más rápida del mundo: 1 millón de km de vida útil

El fabricante de automóviles chino Geely ha llevado a cabo una verdadera revolución tecnológica en la industria de los vehículos eléctricos. La batería Aegis Gold Brick de nueva generación, desarrollada por los ingenieros de la compañía, ha establecido un récord mundial en velocidad de carga. Se espera que este desarrollo cambie todos los estereotipos sobre el tiempo de carga de los vehículos eléctricos y la vida útil de las baterías. Así lo informa Ixbt.com informa .

Durante las pruebas oficiales realizadas por el Centro de Tecnología e Investigación Automotriz de China (CATARC), la batería Aegis Gold Brick se convirtió en la primera del mundo en superar el umbral de carga de 1000 kW. La potencia máxima registrada en tiempo real alcanzó los 1093 kW. Según ixbt.com, esta cifra es varias veces superior a la de los sistemas de carga más rápidos disponibles actualmente en el mercado.

Seguridad y sistema de refrigeración innovador

Basada en la tecnología de litio-ferrofosfato (LFP), la característica principal de esta batería es que consta de elementos "short-blade" (de cuchilla corta). Tal diseño no solo garantiza una rápida recepción de carga, sino también un alto nivel de seguridad. Según los estándares chinos, la temperatura de la batería no debe superar los 65 °C durante una carga extrema. Los ingenieros de Geely lograron mantener la temperatura a 64 °C incluso con una potencia superior a 1 megavatio.

Para lograr este resultado, el área de intercambio de calor se duplicó. Esto acortó la ruta de salida del calor de la batería y eliminó el riesgo de sobrecalentamiento del sistema. De esta manera, los conductores podrán cargar la batería a velocidades extremadamente altas sin temor a su degradación.

Garantía de larga vida útil

Otro aspecto sorprendente de la nueva batería es su durabilidad. Según los datos de Geely, la Aegis Gold Brick puede soportar 4500 ciclos de carga completa. Esta cifra equivale a que el vehículo eléctrico recorra aproximadamente 1 millón de kilómetros. Teniendo en cuenta que un conductor promedio recorre entre 20 000 y 30 000 kilómetros al año, dicha batería no perderá sus propiedades durante toda la vida útil del automóvil.

Actualmente, el primer modelo equipado con esta batería innovadora, el sedán eléctrico Lynk & Co 10, ha salido a la venta en el mercado chino. El precio de este automóvil comienza en aproximadamente 169 900 yuanes. En el futuro, Geely planea aplicar esta tecnología en sus otras marcas y modelos de exportación.

Según los expertos, la aparición de sistemas de carga de megavatios permitirá cargar los vehículos eléctricos tan rápido (en 5-10 minutos) como en las estaciones de servicio tradicionales. Esto podría acelerar significativamente el proceso de transición al transporte eléctrico en todo el mundo.