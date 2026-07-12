Al menos 5 muertos tras un ataque ruso en Sumy

El 11 de julio se produjeron explosiones en la ciudad ucraniana de Sumy. Según los informes, al menos 5 personas fallecieron y más de 10 resultaron heridas de diversa consideración tras un ataque ruso.

El momento del ataque quedó registrado por la cámara de seguridad de una cafetería. El video muestra el instante de la explosión, a personas intentando huir y la situación en los alrededores.

Tras el suceso, los servicios de emergencia comenzaron a trabajar en la zona. Las víctimas han sido puestas bajo supervisión médica. Se estima que varios edificios e instalaciones han sufrido daños.

La información sobre las consecuencias del ataque sigue actualizándose. El número de víctimas y heridos podría variar.