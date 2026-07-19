En la India, el reconocido activista social y experto en educación Sonam Wangchuk, quien mantenía una huelga de hambre desde hace 20 días, fue retirado a la fuerza por la policía del lugar de su protesta. Este incidente ha intensificado los debates sobre el sistema educativo del país.

Wangchuk, de 59 años, exigía reformas en el sector educativo Cockroach Janta Party (CJP) como parte de una huelga de hambre para apoyar el movimiento. Durante 20 días, solo consumió agua y sal, perdiendo más de 9 kilogramos.

El sábado por la mañana, la policía y las fuerzas paramilitares irrumpieron en el lugar de la manifestación y lo sacaron del escenario. Las autoridades lo trasladaron en ambulancia al hospital Safdarjang en Delhi.

Gitanjali Angmo, esposa de Wangchuk, exigió que no se aplique ningún tratamiento médico sin el consentimiento de su familia y sus médicos.

Según el hospital, el activista se encuentra debilitado por la prolongada huelga de hambre y presenta una deshidratación leve. Sin embargo, sus signos vitales son estables y permanece bajo observación constante.

La policía informó que Wangchuk fue trasladado al hospital siguiendo una orden del Tribunal Superior de Delhi, recomendaciones médicas y considerando su estado de salud.

A pesar de los llamados a detener su huelga de hambre, el activista había anunciado su participación en una marcha pacífica hacia el Parlamento programada para el 20 de julio.

En lugar de Wangchuk, el fundador del CJP, Abhijit Dipke, inició una huelga de hambre indefinida. Afirmó que el plan de marcha hacia el Parlamento no será cancelado.

Cockroach Janta Party El movimiento se creó en mayo como una iniciativa en línea contra las filtraciones de exámenes y otras irregularidades en la India. Los manifestantes exigían la dimisión del ministro de Educación, Dharmendra Pradhan.

Tras los eventos del sábado, el movimiento amplió sus demandas y ahora exige también la dimisión del primer ministro Narendra Modi.

La detención forzada de Wangchuk fue duramente criticada por políticos de la oposición, calificándola como un «acto antidemocrático». El ex primer ministro de Delhi, Arvind Kejriwal, también instó al gobierno a escuchar las demandas de los manifestantes.