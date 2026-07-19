Dos horas de tiroteo en la frontera entre Pakistán e India

·173·Mundo
Dos horas de tiroteo en la frontera entre Pakistán e India

Se ha producido un nuevo enfrentamiento armado en la disputada región de Jammu y Cachemira, entre India y Pakistán. El 18 de julio, militares de ambos países participaron en un intenso tiroteo que duró aproximadamente dos horas a lo largo de la línea de control. Así lo informó el canal de televisión NDTV citando fuentes.

Se informa que el tiroteo tuvo lugar en el sector de Rajauri. La parte india afirma que sus militares neutralizaron los movimientos de «terroristas» que intentaban cruzar ilegalmente la frontera.

Se señala que este es el primer incidente grave de violación del alto el fuego desde la operación «Sindur», que concluyó en mayo de 2025. Hasta entonces, se habían observado escaramuzas armadas menores de forma intermitente en la zona fronteriza.

Según los analistas, este suceso aumenta la preocupación por una posible escalada de tensiones entre las dos potencias nucleares vecinas. Por el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre víctimas o heridos.

IndiaPakistánJammu y CachemiraNDTVRajauri
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Turistas se encuentran cara a cara con un oso grizzly giganteTuristas se encuentran cara a cara con un oso grizzly giganteAyer, 21:03Una niña de siete años encontrada viva tras tres días en el marUna niña de siete años encontrada viva tras tres días en el marAyer, 20:40Un cocodrilo ataca a un niño a orillas de un ríoUn cocodrilo ataca a un niño a orillas de un ríoAyer, 19:07Un paseo en carrito de golf termina en tragedia: 4 turistas sufren un accidenteUn paseo en carrito de golf termina en tragedia: 4 turistas sufren un accidenteAyer, 16:56Activista indio hospitalizado a la fuerza tras 20 días de huelga de hambreActivista indio hospitalizado a la fuerza tras 20 días de huelga de hambreAyer, 16:16La trágica historia de amor detrás de los dibujos del chicle « Love is... »La trágica historia de amor detrás de los dibujos del chicle « Love is... »Ayer, 16:12
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Mundo noticias

Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Científicos calcularon cuándo terminará la vida en la Tierra
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un dragón gigante aparece en el cielo de Londres
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un gato que apoya a la selección de Uzbekistán hace reír a las redes sociales
Un juguete viral envía a niños al hospital
Un juguete viral envía a niños al hospital
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Fatemeh, la artista que pinta con los pies, cumple su sueño de conocer a Ronaldo
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
Una tumba que guardó un secreto milenario: hallan momia en Perú con las manos cubriendo el rostro
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
El suelo se hunde en Turquía: aparecen miles de socavones gigantes
Mujer de 63 años es madre por primera vez
Mujer de 63 años es madre por primera vez