Dos horas de tiroteo en la frontera entre Pakistán e India

Se ha producido un nuevo enfrentamiento armado en la disputada región de Jammu y Cachemira, entre India y Pakistán. El 18 de julio, militares de ambos países participaron en un intenso tiroteo que duró aproximadamente dos horas a lo largo de la línea de control. Así lo informó el canal de televisión NDTV citando fuentes.

Se informa que el tiroteo tuvo lugar en el sector de Rajauri. La parte india afirma que sus militares neutralizaron los movimientos de «terroristas» que intentaban cruzar ilegalmente la frontera.

Se señala que este es el primer incidente grave de violación del alto el fuego desde la operación «Sindur», que concluyó en mayo de 2025. Hasta entonces, se habían observado escaramuzas armadas menores de forma intermitente en la zona fronteriza.

Según los analistas, este suceso aumenta la preocupación por una posible escalada de tensiones entre las dos potencias nucleares vecinas. Por el momento, no se ha proporcionado información oficial sobre víctimas o heridos.