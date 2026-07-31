Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлди

·30·Дунё
Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлди
Қисқача

Покистоннинг Балужистон вилоятидаги Soraнге кўмир конида юз берган кучли портлаш оқибатида камида 32 нафар кончи ҳалок бўлди. Ал Жазеера хабарига кўра, 30 июл куни содир бўлган ушбу бахциз ҳодисага шахта ичида метан газининг тўпланиши сабаб бўлган ва портлаш пайтида кон ичида 36 нафар ишчи бўлган. Ҳодисадан сўнг бошланган қутқарув ишлари ва текширувлар давом етмоқда, бироқ масъуллар тирик қолганларни топиш еҳтимоли жуда камлигини билдирган.

Покистоннинг Балужистон вилоятида жойлашган кўмир конида юз берган кучли портлаш камида 32 нафар кончининг ҳаётига зомин бўлди. Фожиа юзасидан қутқарув ишлари ҳамда текширув давом этмоқда. Бу ҳақда мамлакат расмийларига таяниб Al Jazeera хабар берди.

Маълум қилинишича, бахтсиз ҳодиса 30 июль куни Кветта шаҳри яқинидаги Соранге кўмир конида содир бўлган. Дастлабки маълумотларга кўра, портлашга шахта ичида метан газининг тўпланиши сабаб бўлган.

Вилоят табиий офатларни бошқариш бошқармаси расмийсининг билдиришича, қутқарувчилар дастлаб 29 нафар кончининг жасадини ер юзасига олиб чиққан. Кейинчалик шахта ичида яна уч нафар ҳалок бўлган ишчининг жасади аниқланган.

Ҳодисадан 12 соатдан ортиқ вақт ўтганига қарамай, қутқарувчилар қидирув ишларини тўхтатмаган. Бироқ масъуллар тирик қолганларни топиш эҳтимоли жуда кам эканини билдирмоқда.

Покистондаги шахтада кучли портлаш 32 кончининг умрига зомин бўлди

Расмий маълумотларга кўра, портлаш содир бўлган пайтда шахта ичида 36 нафар кончи иш олиб бораётган бўлган. Кучли зарба натижасида бир-бирига яқин жойлашган икки шахтага ҳам жиддий зарар етган.

Мутахассислар қайд этишича, Покистоннинг кўмир қазиб олиш соҳасида, айниқса Балужистон вилоятида, хавфсизлик талабларига тўлиқ риоя этилмаслиги оқибатида бундай фожиалар тез-тез содир бўлади. Хусусан, вентиляция тизимининг етарли эмаслиги, газ назорати механизмларидаги камчиликлар ҳамда меҳнат хавфсизлигига оид чораларнинг тўлиқ таъминланмагани асосий омиллар сифатида кўрсатилмоқда.

Шунга қарамай, Балужистондаги минглаб аҳоли паст иш ҳақи ва юқори хавфга қарамасдан, тирикчилик манбаи сифатида айнан кўмир саноатида меҳнат қилишга мажбур бўлмоқда.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Покистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиПокистон Кашмирида полиция 30 нафар намойишчини отиб ўлдирдиБугун, 13:33Эквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиЭквадорда уйдан 7 кишининг куйдирилган жасади топилдиБугун, 13:27Онаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиОнаси йигити билан ташқарига чиққан пайтда бир ёшли бола қайноқ ваннада ҳалок бўлдиБугун, 13:02Тарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиТарихий зарба: Россия Украинадаги Америка дрон заводини илк бор нишонга олдиБугун, 13:01Швейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиШвейцария бетарафлиги — тарих ва бугун: Захарова Бернни кескин танқид қилдиБугун, 12:50Даҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиДаҳшатли синов: Японияда зилзила қурбонлари сони 34 кишига етдиБугун, 12:43
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Олимлар Ерда ҳаёт қачон тугашини ҳисоблаб чиқди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Оёқлари билан расм чизадиган Фотима узоқ йиллик орзуси Роналду билан учрашди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг финалдан кейинги пул дасталари билан тушган сурати тармоқларда баҳс уйғотди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Ламин Ямалнинг Испания федерациясидан сўраган ғалати илтимоси кўплаб баҳсларга сабаб бўлди
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда
Вирусга айланган ўйинчоқ болаларни шифохонага туширмоқда