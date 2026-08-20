« Un nuevo cráter gigante en la Luna »: un cohete Falcon 9 se estrelló inesperadamente contra la Luna

Un acontecimiento volvió a poner en el centro del debate la seguridad espacial y el problema de los desechos orbitales. La etapa superior de un cohete estadounidense Falcon 9 se estrelló sin control contra la superficie lunar y creó un nuevo cráter debido a la fuerza del impacto. ¿Cómo captaron las naves espaciales las consecuencias de esta singular colisión y qué riesgo representa para las misiones espaciales?

Un impacto inesperado y un cráter recién formado

En enero del año pasado, un cohete Falcon 9 llevó a la Luna equipos experimentales y dos módulos de aterrizaje. Tras completar su misión, la etapa superior quedó en una órbita abierta. Aunque los científicos esperaban que tarde o temprano chocara con la Luna, la caída del 5 de agosto de 2026 se produjo de forma totalmente descontrolada e imprevista.

Una semana después, los días 11 y 12 de agosto, el aparato de la NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sobrevoló el punto de impacto y logró fotografiar el cráter recién formado en alta resolución.

Detalles de la colisión del Falcon 9 en la Luna

Indicador Parámetros y detalles del suceso Fecha del suceso 5 de agosto de 2026 (colisión descontrolada) Tamaño del cráter formado Diámetro más de 18 metros, profundidad aproximada de 3 metros Primer aparato que lo registró surcoreano Danuri orbitador Aparato que obtuvo las imágenes detalladas de la NASA Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) sonda Estructura del cráter Rocas nuevas y de color claro, junto con suelo expulsado desde capas profundas Importancia histórica En cuanto al impacto accidental de fragmentos de cohetes en la Luna, es el segundo caso de la historia

Segundo accidente accidental en la superficie lunar y riesgo espacial

NBC News Según NBC News, este es el segundo acontecimiento registrado en la historia de la humanidad en el que restos de un cohete chocan accidentalmente contra la superficie lunar. Antes, en 2022, un fragmento que se creía perteneciente a la etapa superior de un cohete chino cayó en la cara oculta de la Luna, aunque Pekín negó oficialmente cualquier implicación.

Los expertos advierten que los pesados fragmentos de cohetes abandonados en órbita y los desechos espaciales sin control representan una grave amenaza para la seguridad de las futuras expediciones científicas a la Luna, los módulos de aterrizaje privados y las bases del futuro.

¿Crees que las agencias espaciales y las empresas privadas deberían rendir cuentas para impedir que los desechos espaciales caigan sin control sobre la Luna?

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