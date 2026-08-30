Una madre quería darle una lección a su hijo, pero su plan tuvo el efecto contrario

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Una madre quería darle una lección a su hijo, pero su plan tuvo el efecto contrario

Una mujer llamada Deng, que vive en la provincia china de Zhejiang, decidió mostrarle a su hijo Shen, de 17 años, cuyo interés por los estudios y calificaciones estaban bajando, que no es fácil ganarse la vida. Así lo informó el South China Morning Post.

Según la historia reportada en septiembre de 2024, la madre había operado durante más de tres años un puesto callejero en la ciudad de Jiaxing, vendiendo pollo frito y diversos aperitivos. Quería involucrar a su hijo en este trabajo para que sintiera la dureza del esfuerzo.

En ese momento, Shen estudiaba en una escuela de cocina y formación profesional. Como sus resultados académicos habían caído, su madre le propuso intentar vender. El objetivo de Deng era hacerle entender lo difícil que es ganar dinero y animarlo a tomarse los estudios más en serio.

Sin embargo, el plan de la madre tuvo un resultado inesperado. En lugar de temer al trabajo, Shen se adaptó rápidamente a las ventas, aprendiendo a tratar con los clientes y a preparar los platos. Instaló el equipo necesario en su bicicleta eléctrica para crear un punto de venta móvil.

Un puesto de comida móvil con fotos de diversos platos fritos e inscripciones en chino.

El joven comenzaba a preparar los productos cada día a las 09:00, se dirigía al lugar de venta alrededor de las 16:00 y trabajaba hasta altas horas de la noche. A menudo regresaba a casa a las 03:00 de la mañana, recorriendo unos 13 kilómetros para llegar a su puesto.

Como resultado, Shen ganó 10 000 yuanes, es decir, unos 1 400 dólares, en solo 10 días. Además de su arduo trabajo, el apoyo de los clientes habituales también fue importante en su éxito.

Inesperadamente, este resultado disminuyó aún más el interés del joven por los estudios. Decidió abandonar la escuela para dedicarse al comercio. Aunque su madre intentó convencerlo de continuar estudiando, Shen se mantuvo firme en su elección.

Su madre decidió apoyar su elección en lugar de obligarlo. Según Deng, lo más importante es que su hijo esté sano, feliz y no haga nada ilegal.

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