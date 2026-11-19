Se han revelado los nuevos precios de los smartphones iPhone 17
Se han revelado los precios de los smartphones de la serie iPhone 17 al 19 de noviembre de 2026. La lista incluye los modelos iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max. Los dispositivos se dividen en versiones eSIM + eSIM y SIM + eSIM. Ambos tipos de smartphones tienen dos IMEI registrados.
eSIM + eSIM (2 IMEI registrados)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dólares
iPhone 17 Air:
• 256 GB Blue — 959 dólares
• 256 GB Black — 949 dólares
• 256 GB Gold — 959 dólares
• 256 GB White — 959 dólares
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1279 dólares (gran descuento)
• 256 GB Deep Blue — 1259 dólares (descuento)
• 256 GB Silver — 1339 dólares
• 512 GB Blue — 1499 dólares
• 512 GB Orange — 1299 dólares (descuento)
• 512 GB Silver — 1399 dólares
• 1 TB Orange — 1649 dólares (descuento)
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1369 dólares
• 256 GB Orange — 1399 dólares
• 256 GB Silver — 1439 dólares
• 512 GB Deep Blue — 1549 dólares (descuento)
• 512 GB Orange — 1499 dólares (descuento)
• 512 GB Silver — 1699 dólares
• 1 TB Orange — 1899 dólares
• 1 TB Blue — 1849 dólares
• 1 TB Silver — 1899 dólares
• 2 TB Blue — 2199 dólares
• 2 TB Orange — 2199 dólares
• 2 TB Silver — 2399 dólares
SIM + eSIM (2 IMEI registrados)
iPhone 17:
• 256 GB — 949 dólares
iPhone 17 Pro:
• 256 GB Orange — 1349 dólares
• 256 GB Deep Blue — 1399 dólares
• 256 GB Silver — 1439 dólares
• 512 GB Orange — 1499 dólares
• 512 GB Silver — 1599 dólares
• 512 GB Blue — 1629 dólares
• 1 TB Orange — 1699 dólares (gran descuento)
• 1 TB Silver — 1879 dólares (descuento)
• 1 TB Blue — 1999 dólares
iPhone 17 Pro Max:
• 256 GB Deep Blue — 1399 dólares (descuento)
• 256 GB Orange — 1399 dólares
• 256 GB Silver — 1579 dólares
• 512 GB Orange — 1649 dólares
• 512 GB Blue — 1679 dólares (gran descuento)
• 512 GB Silver — 1729 dólares
• 1 TB Orange — 2029 dólares
• 1 TB Blue — 1949 dólares
• 1 TB Silver — 2099 dólares
• 2 TB Blue — 2399 dólares
• 2 TB Orange — 2399 dólares
• 2 TB Silver — 2499 dólares
Los precios indicados son válidos al 19 de noviembre de 2026.
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