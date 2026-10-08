Roban la casa de una bloguera que exhibía su riqueza en Internet

En la India, la casa de una mujer a la que le encantaba mostrar sus joyas y objetos de valor en las redes sociales fue robada. Como resultado del incidente, le sustrajeron numerosos objetos de valor, incluyendo joyas y dinero en efectivo.

Rachna Gurjar es una influencer india que alcanzó la fama en YouTube y otras redes sociales por exhibir su dinero en efectivo, oro y joyas. Recientemente, perdió sus valiosas joyas y otras riquezas debido a unos ladrones que irrumpieron en su hogar.

Se informó que el incidente ocurrió durante la noche, mientras Gurjar y los miembros de su familia dormían en su casa ubicada en el distrito de Shivpuri, en el estado de Madhya Pradesh.

Un grupo de desconocidos cortó la valla alrededor de la propiedad y entró en el patio. Luego, entraron en la casa y cerraron desde fuera la puerta de la habitación donde dormía la familia.

La influencer dijo que ella y su esposo, alrededor de las 04:00 sintieron que algo andaba mal. Uno de ellos se despertó y notó que la puerta de la habitación estaba cerrada. Intentaron abrir la puerta, pero al ver que estaba bloqueada, se preocuparon. Entonces llamaron a unos familiares que vivían en la casa de al lado para avisarles que estaban encerrados dentro.

Finalmente, Rachna y su esposo lograron salir de la habitación y descubrieron que la casa había sido robada. Los lugares de almacenamiento fueron registrados, y las joyas y el dinero en efectivo desaparecieron. Incluso los ladrones se llevaron una caja de bebida energética.

Rachna Gurjar informó que el valor total de los objetos robados 8-10 lakhs de rupias, es decir, aproximadamente 8 000-10 500 dólares.

«Nos encerraron en la habitación y luego robaron. Se llevaron oro, joyas de plata, dinero en efectivo y una caja de bebida energética. Su valor total era de aproximadamente 8-10 lakhs de rupias. También cambiaron la dirección de las cámaras de CCTV para que sus rostros no aparecieran. Probablemente lo hicieron con un lathi, un palo de bambú», dijo Gurjar.

Las fuerzas del orden han iniciado una investigación sobre el incidente. Hasta ahora, no se ha identificado a los sospechosos.

Una de las líneas principales de los investigadores está relacionada con la actividad de Rachna Gurjar en las redes sociales. La influencer grabó recientemente vídeos dentro de su casa mostrando joyas y fajos de dinero en efectivo. Tiene casi 100 000 seguidores en las redes sociales.

La policía supone que fueron precisamente este tipo de publicaciones y vídeos los que atrajeron la atención de los ladrones y pudieron haber provocado que su casa fuera el objetivo.

Actualmente, la policía intenta identificar a las personas enmascaradas captadas por las cámaras de seguridad de Rachna. El incidente ha provocado intensos debates entre los usuarios de Internet sobre la seguridad de mostrar la riqueza, los objetos de valor y las condiciones de vida en las redes sociales.