Kadyr Atambáyev, hijo del expresidente de Kirguistán, condenado a 4 años de prisión

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Kadyr Atambáyev, hijo del expresidente de Kirguistán, condenado a 4 años de prisión

Ha concluido un nuevo juicio de gran repercusión que ha causado un serio revuelo en la vida política del vecino Kirguistán. Kadyr Atambáyev, hijo del expresidente del país Almazbek Atambáyev, fue declarado culpable de preparar un golpe de Estado armado y de intentar tomar el poder por la fuerza, siendo condenado a 4 años de prisión.

«Asia-Plus» Según informó el medio, el tribunal de la ciudad de Biskek anunció la sentencia definitiva en este resonante caso penal. Junto al hijo del expresidente, el líder de una de las fuerzas opositoras del país también fue condenado a una larga pena de privación de libertad.

Sentencia judicial: ¿Qué penas recibieron Kadyr Atambáyev y Temirlán Sultánbekov?

Tras examinar las pruebas presentadas por la investigación, el tribunal tomó las siguientes decisiones firmes:

  • La pena de Kadyr Atambáyev: El hijo del expresidente y vicepresidente del partido «Socialdemócratas», Kadyr Atambáyev, fue condenado por el cargo de preparación para la toma del poder por la fuerza a 4 años de privación de libertad;

  • Sentencia de 7 años para el líder del partido: El presidente del partido «Socialdemócratas», Temirlán Sultánbekov, recibió una pena de 4 años por este cargo. Sin embargo, al sumarse la pena pendiente de un caso anterior, la condena final 7 años de prisión fue establecida (había sido condenado en abril de 2025 por compra de votos);

  • Régimen penitenciario: Ambos condenados cumplirán su pena en una colonia penitenciaria de régimen general.

Confiscación de bienes a favor del Estado

La decisión judicial contempla no solo la privación de libertad, sino también medidas materiales:

  • Exigencia de confiscación: Según el veredicto, Kadyr Atambáyev y Temirlán Sultánbekov fueron obligados a transferir sus bienes a favor del Estado;

  • Fundamentos de la investigación: Las fuerzas del orden declararon tener pruebas suficientes sobre los planes de estas personas para desestabilizar la situación sociopolítica del país y cambiar el sistema de gobierno actual mediante una rebelión armada.

La familia Atambáyev y en Kirguistán un cambio importante en el panorama político

Esta decisión judicial supone un nuevo golpe para una de las dinastías políticas más influyentes de Kirguistán:

  • Destino familiar: El clan que gobernó el país durante la era del expresidente Almazbek Atambáyev se encuentra actualmente bajo una fuerte presión legal y política;

  • Señal a la oposición: Los analistas políticos del país evalúan esta decisión como una respuesta firme e intransigente del gobierno oficial ante cualquier intento de toma ilegal del poder.

Esta sentencia contra Kadyr Atambáyev ha demostrado una vez más, no solo en la política interna de Kirguistán, sino en toda la Asia Central , cuán cruciales son los temas de estabilidad política y transición de poder.

Almazbek AtambáyevKadyr AtambáyevPartido SocialdemócrataTribunal de KirguistánPolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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