Irán anuncia que ha multiplicado por 2,5 su producción de armas

Irán cuenta con capacidad suficiente de producción de armas para satisfacer las necesidades de operaciones militares prolongadas. Así lo informó Reza Talaiy-Nik, portavoz del Ministerio de Defensa del país, en una entrevista con la televisión estatal.

Según sus declaraciones, el volumen de producción de armas en Irán aumentó 2,5 veces durante las acciones militares contra Estados Unidos. El país también ha preparado de antemano zonas de producción de reserva para garantizar que la fabricación de productos militares continúe sin interrupciones.

Talaiy-Nik destacó que cerca de 9 000 empresas han sido involucradas voluntariamente en el proceso de producción de material militar. Con esto, Irán busca expandir las capacidades productivas de su industria de defensa.

Señaló que los expertos del Ministerio de Defensa colaboran con los sistemas de misiles, vehículos aéreos no tripulados y las fuerzas navales y aéreas. Se presta atención a la modernización de armas y equipos militares basada en la experiencia de combate, así como al desarrollo de medidas contra nuevas amenazas.

El portavoz del organismo de defensa iraní indicó que el país considera una prioridad satisfacer primero las necesidades de su propio ejército. Al mismo tiempo, se planea la exportación de los productos de defensa que excedan las necesidades internas.

Según el comunicado de la parte iraní, la expansión de la industria militar del país tiene como objetivo mantener el suministro de armas en condiciones de una guerra prolongada.