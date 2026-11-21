En Corea del Sur, se utilizó un método inusual para identificar a los estudiantes que no entregaron sus teléfonos y los ocultaron durante el examen de ingreso a la universidad. El gobierno envió tres alertas de emergencia en todo el país, provocando que los teléfonos sonaran a gran volumen.

Según la cadena SBS, las señales enviadas durante el examen nacional de ingreso a la universidad (CSAT), el 19 de noviembre de 2026, hicieron que los teléfonos sonaran a todo volumen durante 10,5 segundos, incluso si estaban en modo silencioso.

La primera alerta se envió a las 08:30, 10 minutos antes del inicio de la primera fase del examen. Esta señal ayudó a identificar a 31 estudiantes que habían ocultado teléfonos y otros dispositivos en los centros de examen.

Las siguientes señales se enviaron a las 14:21 y 14:57. Como resultado de las tres alertas, se detectó que un total de 49 estudiantes tenían teléfonos no entregados. Algunos teléfonos sonaron en las salas de examen y otros en las bolsas dejadas en los pasillos.

Cabe señalar que, en Corea del Sur, 551 864 personas se inscribieron para participar en el examen de este año. Según las reglas, está prohibido llevar teléfonos inteligentes y otros dispositivos electrónicos a la sala de examen. Incluso si no se utiliza el teléfono, conservarlo se considera una infracción y conlleva la anulación de los resultados del examen.

El endurecimiento de las medidas de control este año se debe a la detección previa de cámaras ocultas, teléfonos inteligentes y trampas con inteligencia artificial en exámenes anteriores. Por ello, durante el examen, no solo se revisaron los teléfonos, sino también las gafas y los botones de la ropa para detectar dispositivos ocultos.

Las autoridades informaron que realizarán investigaciones adicionales sobre los casos detectados y tomarán las medidas correspondientes según la gravedad de la infracción.