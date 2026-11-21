Manchester City en la jornada 11 de la Premier League en casa Fulham con 1:1 empató. Tras finalizar el encuentro, el portal de análisis estadístico WhoScored evaluó el desempeño de los jugadores en el campo.

El defensa de la selección nacional de Uzbekistán Abdukodir Khusanov para este partido 6,5 puntos fue calificado. Esta cifra se situó en el promedio de los jugadores del Manchester City.

Valoraciones de los jugadores del Manchester City

En el encuentro, la nota más alta entre los «Citizens» fue para Anderson — 7,9 puntos. Los siguientes puestos Guéhi (6,8 puntos) así como Phil Foden, Ndiaye y O'Riley (6,7 puntos cada uno) fueron registrados.

Jugador Nota WhoScored Anderson 7,9 Guéhi 6,8 Phil Foden 6,7 Ndiaye 6,7 O'Riley 6,7 Gianluigi Donnarumma 6,6 Jérémy Doku 6,6 Abdukodir Khusanov 6,5 Rayan Cherki 6,4 Rúben Dias 6,4 Erling Haaland 6,4 Joško Gvardiol 6,2

Tabla de posiciones y próximo partido

Tras la jornada 11, el Manchester City suma 22 puntos y se encuentra en la 3ª posición de la Premier League.

Los «Citizens» jugarán su próximo partido el 24 de noviembre en la Champions League en casa contra el Napoli .

¿Cómo crees que llegará el Manchester City al partido de Champions League contra el Napoli el 24 de noviembre tras el empate ante el Fulham? ¡Deja tus comentarios!