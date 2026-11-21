Un vídeo que muestra a una pareja cenando alrededor de una mesa suspendida sobre un precipicio se ha vuelto viral en las redes sociales. Las imágenes de esta cita inusual han causado asombro entre los usuarios de Internet.

En el vídeo se puede ver a un hombre con traje negro y a una mujer con vestido blanco sentados alrededor de una mesa sujeta a cables de acero. La mesa está decorada con diversos platos y bebidas. La pareja come y conversa en las alturas, frente a un paisaje de montañas y vegetación.

Se sabe que este vídeo de una cita inusual circuló en Instagram en marzo de 2024. Sin embargo, no hay información fiable sobre dónde se grabaron exactamente las imágenes. Algunos medios extranjeros han descrito este suceso como una cita romántica organizada o una sesión de fotos.

Se ha grabado a observadores en el lugar capturando el proceso con sus teléfonos móviles.

El vídeo ha provocado diversas opiniones en las redes sociales. Mientras algunos han calificado esta cita como una experiencia romántica e inolvidable, otros han centrado su atención en la cuestión de la seguridad en las alturas.