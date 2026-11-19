La joven estrella de la selección española y del FC Barcelona de Lamine Yamal, su hermano Keyn también está captando la atención del público. Con solo 4 años, el pequeño ha participado en la nueva campaña publicitaria de la marca de moda «Boss» lanzada a principios de este mes, convirtiéndose en su imagen.

Keyn posa con prendas de la nueva colección de la marca. Su participación en el proyecto publicitario ha despertado gran interés en las redes sociales. Que un niño en edad preescolar colabore con una marca internacional famosa ha sido una sorpresa para muchos.

Actualmente, su hermano Lamine Yamal atrae la atención mundial por sus éxitos en el campo de fútbol. Ahora, otro miembro de la familia comienza a destacar en el mundo de la moda.

Curiosamente, los primeros pasos de Keyn en el ámbito publicitario se comparan con la carrera futbolística de su hermano. Por supuesto, es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre el futuro del niño de cuatro años. Sin embargo, su participación en la campaña de una marca famosa ya se ha convertido en un evento notable.

Quizás ni siquiera Lamine Yamal imaginó que su hermano alcanzaría la fama a una edad tan temprana.