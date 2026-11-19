Un evento inusual ha captado la atención del mundo tecnológico en China. En la ciudad de Shenzhen, 151 robots humanoides bailaron al mismo tiempo, entrando en el Libro Guinness de los Récords. De esta manera, se estableció un nuevo récord mundial de baile masivo con robots en el país.

Esta actuación se organizó en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen. Decenas de robots que se movían en armonía atrajeron la atención de los espectadores. Su baile sincronizado demostró una vez más las capacidades de la robótica moderna.