En China, 151 robots bailan simultáneamente y baten un récord mundial
Un evento inusual ha captado la atención del mundo tecnológico en China. En la ciudad de Shenzhen, 151 robots humanoides bailaron al mismo tiempo, entrando en el Libro Guinness de los Récords. De esta manera, se estableció un nuevo récord mundial de baile masivo con robots en el país.
Esta actuación se organizó en el marco de la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) celebrada en Shenzhen. Decenas de robots que se movían en armonía atrajeron la atención de los espectadores. Su baile sincronizado demostró una vez más las capacidades de la robótica moderna.
El grupo de robots fue liderado por el modelo humanoide T800, fabricado por la empresa china EngineAI. Los dispositivos, especialmente programados, realizaron movimientos idénticos al ritmo de la música.
Cabe señalar que este resultado supera significativamente el récord anterior. Hasta ahora, el récord de robots bailando simultáneamente era de 110 unidades. La nueva actuación aumentó esta cifra en 41 unidades.
Esta demostración se considera una muestra más de los logros alcanzados por China en los campos de la robótica y la inteligencia artificial.
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