En Corea del Sur, se reveló que un candidato que obtuvo un resultado muy alto en un examen estatal utilizó métodos ilegales. El participante, llamado Han Won-seok, admitió haber utilizado una cámara oculta, un teléfono inteligente y la inteligencia artificial para encontrar las respuestas en ambas etapas del examen.

El candidato obtuvo 397,5 puntos de 400 en la primera etapa. Solo respondió incorrectamente a una de las 160 preguntas. En la segunda etapa, obtuvo 663 puntos de 800, ocupando el primer lugar en los resultados generales.

Estos resultados tan elevados despertaron sospechas entre los usuarios de internet. Aunque inicialmente Han negó las acusaciones, más tarde admitió haber violado las reglas del examen en un programa de YouTube con la presencia de su abogado.

Según explicó, fotografió las preguntas con una cámara en miniatura y envió las imágenes a un sistema de inteligencia artificial. Luego, verificó las respuestas preparadas por el sistema usando su teléfono inteligente. El candidato utilizó este método en ambas etapas del examen.

Han pidió disculpas a los demás candidatos por sus actos. También se presentó ante la policía de Seúl y entregó una declaración escrita de confesión sobre lo ocurrido.

Actualmente, las fuerzas del orden están investigando el caso. El Ministerio de Economía y Finanzas de Corea del Sur está considerando suspender temporalmente la validez del certificado de calificación que confirma que el candidato aprobó el examen.

Este incidente ha vuelto a llamar la atención sobre el problema del uso ilegal de tecnologías modernas, en particular la inteligencia artificial y dispositivos electrónicos ocultos, en los exámenes.