Según informó el medio The Paper, el incidente ocurrió el 8 de noviembre en un estudio fotográfico en Zhengzhou, provincia de Henan. La novia, quien solo dio su apellido, Zheng, montaba a caballo por primera vez ese día.

En China, una sesión de fotos de boda se convirtió en una aventura inesperada. Mientras la novia posaba sobre un caballo, el animal salió corriendo repentinamente, llevándosela a una larga distancia. El novio y el equipo de fotografía tuvieron que correr tras el caballo.

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Durante la sesión, un perro de raza border collie pasó corriendo cerca de ellos. El caballo persiguió al perro, llevándose a la novia consigo. El novio, el fotógrafo y el personal del estudio intentaron alcanzar al caballo y detenerlo.

Finalmente, el personal logró detener al caballo llamándolo en voz alta. La novia no sufrió heridas. Tras el suceso, la pareja continuó con la sesión de fotos y terminó el trabajo.

La novia comentó que sintió mucho miedo cuando el caballo salió corriendo y se sujetó con fuerza para no caerse. Sin embargo, una vez a salvo, recordó el incidente como una aventura emocionante y expresó su deseo de aprender a montar a caballo en el futuro.