Una mujer arrestada 5 días por lanzar monedas a un avión buscando buena suerte
En el aeropuerto de Wuhan, China, una mujer de 61 años que volaba por primera vez lanzó cuatro monedas hacia el avión antes del despegue, deseando buena suerte y seguridad. Su acción provocó un retraso de 58 minutos en el vuelo.
El incidente ocurrió el 16 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Wuhan-Tianhe. La mujer viajaba con su familia a Sanya, en la isla de Hainan. Mientras subía al avión con su nieto, sacó cuatro monedas de su bolsillo y las lanzó.
Las monedas cayeron por la brecha entre la puerta del avión y la pasarela, aterrizando en la pista. La tripulación, al notar el suceso, informó de inmediato. Se suspendieron los preparativos y cerca de diez técnicos inspeccionaron la pista y los motores en busca de objetos extraños.
Debido a las inspecciones de seguridad, el vuelo se retrasó 58 minutos. La policía aeroportuaria de la provincia china de Hubei sancionó a la mujer de 61 años con cinco días de arresto administrativo por amenazar la seguridad aérea y alterar el orden del transporte.
La mujer explicó que lanzó las monedas por superstición, creyendo que traería buena suerte. La policía advirtió que lanzar cualquier objeto hacia un avión o su entorno puede representar un riesgo grave para la seguridad.
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