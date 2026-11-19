En el aeropuerto de Wuhan, China, una mujer de 61 años que volaba por primera vez lanzó cuatro monedas hacia el avión antes del despegue, deseando buena suerte y seguridad. Su acción provocó un retraso de 58 minutos en el vuelo.

El incidente ocurrió el 16 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Wuhan-Tianhe. La mujer viajaba con su familia a Sanya, en la isla de Hainan. Mientras subía al avión con su nieto, sacó cuatro monedas de su bolsillo y las lanzó.

Las monedas cayeron por la brecha entre la puerta del avión y la pasarela, aterrizando en la pista. La tripulación, al notar el suceso, informó de inmediato. Se suspendieron los preparativos y cerca de diez técnicos inspeccionaron la pista y los motores en busca de objetos extraños.

Debido a las inspecciones de seguridad, el vuelo se retrasó 58 minutos. La policía aeroportuaria de la provincia china de Hubei sancionó a la mujer de 61 años con cinco días de arresto administrativo por amenazar la seguridad aérea y alterar el orden del transporte.

La mujer explicó que lanzó las monedas por superstición, creyendo que traería buena suerte. La policía advirtió que lanzar cualquier objeto hacia un avión o su entorno puede representar un riesgo grave para la seguridad.