En China, los residuos domésticos se transforman en electricidad y ladrillos de construcción
En Shenzhen, China, se ha implementado un método de reciclaje inusual y eficiente. Aquí, incluso los residuos domésticos no reciclables se utilizan como recursos útiles. En lugar de enterrarlos en vertederos, se incineran en plantas especializadas para generar electricidad.
El aspecto más interesante del proceso es que las cenizas resultantes tras la incineración de los residuos no se desechan. Mediante tecnologías especiales, estos residuos se procesan para fabricar diversos materiales de construcción, incluidos ladrillos. De este modo, lo que antes se consideraba basura se convierte en dos productos útiles: electricidad y materiales de construcción.
El desarrollo de este sistema en Shenzhen se lleva a cabo desde 2019. Su objetivo principal no es solo eliminar los residuos, sino obtener el mayor beneficio posible de ellos.
Este enfoque ayuda a resolver varias tareas importantes: reduce el volumen de residuos domésticos, disminuye la necesidad de vertederos y alivia la presión sobre el uso de los recursos naturales.
Esta experiencia demuestra que los residuos pueden verse no como un problema ecológico, sino como un recurso con valor económico a través del reciclaje.
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