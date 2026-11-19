En Shenzhen, China, se ha implementado un método de reciclaje inusual y eficiente. Aquí, incluso los residuos domésticos no reciclables se utilizan como recursos útiles. En lugar de enterrarlos en vertederos, se incineran en plantas especializadas para generar electricidad.

El aspecto más interesante del proceso es que las cenizas resultantes tras la incineración de los residuos no se desechan. Mediante tecnologías especiales, estos residuos se procesan para fabricar diversos materiales de construcción, incluidos ladrillos. De este modo, lo que antes se consideraba basura se convierte en dos productos útiles: electricidad y materiales de construcción.