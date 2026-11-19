Se han dado a conocer los precios de los portátiles Apple MacBook Pro al 19 de noviembre de 2026. La lista incluye modelos con procesadores M5, M5 Pro, M5 Max y el nuevo M6. También se ofrecen descuentos en algunas configuraciones.

MacBook Pro M5, 14 pulgadas (2025):

• 16/1 TB — 1870 dólares

• 24/1 TB — 2200 dólares

MacBook Pro M5 Pro, 14 pulgadas (2026):

• 24/1 TB — 2320 dólares

• 48/1 TB — 3500 dólares

• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dólares

MacBook Pro M5 Pro, 16 pulgadas (2026):