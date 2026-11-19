Se anuncian los precios de los modelos MacBook Pro M5 y M6
Se han dado a conocer los precios de los portátiles Apple MacBook Pro al 19 de noviembre de 2026. La lista incluye modelos con procesadores M5, M5 Pro, M5 Max y el nuevo M6. También se ofrecen descuentos en algunas configuraciones.
MacBook Pro M5, 14 pulgadas (2025):
• 16/1 TB — 1870 dólares
• 24/1 TB — 2200 dólares
MacBook Pro M5 Pro, 14 pulgadas (2026):
• 24/1 TB — 2320 dólares
• 48/1 TB — 3500 dólares
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dólares
MacBook Pro M5 Pro, 16 pulgadas (2026):
• 24/1 TB — 2630 dólares
• 48/1 TB — 3550 dólares
• 64/1 TB — 3900 dólares
• 36/2 TB (M5 Max) — 3850 dólares
• 48/2 TB (M5 Max) — 4550 dólares
MacBook Pro M6, 14 pulgadas (2026):
• 32/1 TB — 2799 dólares
MacBook Pro M5 Pro, 16 pulgadas (2026), pantalla ProLED XDR:
• 24/1 TB — 3999 dólares
Los precios cambian casi a diario. Se aplican grandes descuentos en ciertos modelos. Los precios indicados corresponden al 19 de noviembre de 2026.
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