En Turquía, un policía salva a una mujer que se ahogaba con una avellana (video)
En Konya, Turquía, una mujer que no podía respirar tras atragantarse con un trozo de avellana fue salvada gracias a la rápida intervención de un agente de policía. El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Así lo informó Haberturk.
Se informó que la mujer se encontraba en el parque Gedavet cuando un trozo de la avellana que comía se alojó en sus vías respiratorias. Con dificultades para respirar, corrió hacia el puesto policial cercano para pedir ayuda.
Al percatarse de la situación, el policía Mehmet Paksoy aplicó la maniobra de Heimlich a la mujer. Como resultado, el trozo de avellana fue expulsado y la mujer pudo volver a respirar con normalidad.
El proceso de rescate fue captado por las cámaras de seguridad del puesto policial. Al hablar sobre el incidente, el agente mencionó que reciben formación especial para brindar asistencia en este tipo de emergencias durante su servicio.
Tras descansar un momento, la mujer expresó su agradecimiento a los agentes de policía.
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