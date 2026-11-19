En Konya, Turquía, una mujer que no podía respirar tras atragantarse con un trozo de avellana fue salvada gracias a la rápida intervención de un agente de policía. El incidente quedó registrado por cámaras de seguridad. Así lo informó Haberturk.

Se informó que la mujer se encontraba en el parque Gedavet cuando un trozo de la avellana que comía se alojó en sus vías respiratorias. Con dificultades para respirar, corrió hacia el puesto policial cercano para pedir ayuda.