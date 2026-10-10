Detenido el fundador del « Partido de las cucarachas » (vídeo)

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Detenido el fundador del « Partido de las cucarachas » (vídeo)

En la India, el fundador del « Partido de las cucarachas » (Cockroach Janta Party), Abhijit Dipke, y otros dos representantes del movimiento fueron detenidos por la policía. Reuters informó sobre esto el 10 de octubre.

Se informa que Dipke fue detenido en el aeropuerto tras bajar de un vuelo procedente de Mumbai con destino a Delhi. El codirector del movimiento, Saurav Das, y el portavoz, Ashutosh Ranka, también fueron llevados por la policía tras el aterrizaje del avión en el aeropuerto de Delhi.

El « Partido de las cucarachas » publicó en las redes sociales un vídeo que muestra la detención de los miembros del movimiento dentro del avión. El movimiento condenó el incidente y confirmó la detención de sus tres representantes.

Se señala que fueron detenidos antes de una protesta prevista en Delhi. La manifestación tenía como objetivo exigir la dimisión del jefe de la Comisión Electoral Central de la India, Gyanesh Kumar. Se informó que las autoridades locales prohibieron la realización de la protesta.

Como referencia, el « Partido de las cucarachas » es un movimiento político satírico fundado en mayo de 2026. Surgió tras ciertas declaraciones del juez de la Corte Suprema de la India, Surya Kant. El movimiento ha ganado gran popularidad en las redes sociales y cuenta con el apoyo de los jóvenes.

Partido de las cucarachasAbhijit DipkeComisión Electoral Central de la IndiaGyanesh KumarIndia
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