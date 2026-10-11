Naufragio de un barco de migrantes en ruta hacia los países del Golfo en busca de una vida mejor

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Naufragio de un barco de migrantes en ruta hacia los países del Golfo en busca de una vida mejor

Cerca de las costas de Yibuti, en África Oriental, un barco lleno de migrantes sufrió un naufragio y se hundió. Según la información más reciente, esta terrible tragedia ha dejado oficialmente 109 muertos, entre ellos 15 niños pequeños .

Además, 116 pasajeros se consideran desaparecidos, y actualmente se está llevando a cabo una operación de rescate de emergencia en la zona.

¿Cómo ocurrió la tragedia? El naufragio, que tuvo lugar durante la noche

Hechos principales sobre los detalles y la magnitud del incidente:

  • Lugar y momento del naufragio: La tragedia ocurrió en la noche del 8 al 9 de octubre de 2026, frente a las costas del distrito de Goderiya (Guxere), al norte de Yibuti;

  • Sobrecarga del barco: Según las estimaciones iniciales, en la embarcación viajaban aproximadamente 305 a 350 personas ;

  • Supervivientes: Como resultado de las medidas de emergencia tomadas, solo 80 pasajeros fueron rescatados con vida.

¿Cuál era el objetivo de los migrantes?

Huyendo de condiciones de vida difíciles, estas personas se vieron obligadas a elegir una peligrosa ruta marítima:

  • En busca de trabajo: La mayoría de los migrantes tenían la intención de llegar a los países ricos del Golfo Pérsico a través de Yemen para encontrar trabajo allí y enviar ingresos a sus familias;

  • Ruta peligrosa: La ruta marítima desde el Cuerno de África (Somalia, Etiopía, Eritrea y Yibuti) hacia Yemen está controlada por traficantes de personas y se considera una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

Actualmente, los servicios costeros de Yibuti y los rescatistas locales están llevando a cabo operaciones de búsqueda y rescate para encontrar a los pasajeros desaparecidos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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