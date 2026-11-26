Durante el partido entre el «Sabah» y el «Barcelona», correspondiente a la quinta jornada de la UEFA Champions League, ocurrió un evento romántico que captó la atención de los aficionados al fútbol.

Según informa Ölkə.az, un joven que acudió al estadio con su novia para ver el encuentro le tenía preparada una sorpresa inesperada. Decidió aprovechar la velada futbolística para pedirle matrimonio.

Cuando la mujer se detuvo para tomarse una foto, el joven le propuso matrimonio de forma inesperada. La reacción de sorpresa y alegría de ella, al no esperar tal gesto, también llamó la atención de los presentes.

Los videos que capturaron estos momentos se difundieron en las redes sociales, despertando el interés de muchos usuarios. De esta manera, el partido de fútbol en el estadio se convirtió en un evento inolvidable para la pareja.