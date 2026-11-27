En las instituciones educativas de China, se está probando un método de control extremadamente inusual y estricto para prevenir el fraude durante los exámenes. En vídeos difundidos en redes sociales, se observa a estudiantes chinos realizando un examen en un aula mientras los profesores supervisores los observan desde un techo de cristal transparente situado encima (techo) .

Características principales del nuevo sistema de vigilancia

Este enfoque insólito tiene como objetivo controlar totalmente cada movimiento de los estudiantes y reducir a casi cero la probabilidad de fraude:

Vigilancia completa y discreta: El techo transparente permite a los profesores ver toda el aula de un vistazo y observar los movimientos de las manos de los estudiantes sin ser vistos.

Limitar el uso de chuletas: Con la vigilancia directa desde arriba, resulta prácticamente imposible para los estudiantes utilizar secretamente teléfonos móviles, chuletas de papel u otras herramientas de ayuda.

Reacción del público: Los usuarios de internet debaten intensamente sobre esta inusual solución arquitectónica y pedagógica. Muchos suponen que este método podría convertirse en una parte permanente del sistema de vigilancia de exámenes en un futuro próximo.

Medidas inusuales anteriores en el sistema educativo chino

Es bien sabido que en China se presta mucha atención a la transparencia y honestidad de los exámenes, y anteriormente se han utilizado diversos métodos curiosos al respecto:

Medida aplicada Objetivo principal Sombreros especiales de papel periódico Uso de dispositivos de ala ancha para evitar que los estudiantes miren a los lados o a los exámenes de sus vecinos Cámaras de inteligencia artificial Detección y registro automático de movimientos sospechosos en el aula Controles biométricos Identificación estricta de los candidatos mediante reconocimiento facial y huellas dactilares

¿Cree usted que métodos estrictos como la vigilancia a través de un techo de cristal transparente aumentan la responsabilidad de los estudiantes o imponen una presión psicológica excesiva?

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