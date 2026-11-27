El seleccionador de Italia Sub-17 habla sobre la victoria ante Uzbekistán Sub-17
En el marco de la 3ª jornada de la Copa Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar, Uzbekistán Sub-17 fue derrotado 3-1 por Italia Sub-17 , cuyo seleccionador, Daniele Franceschini , compartió sus impresiones tras el encuentro. Según el sitio oficial de la Federación Italiana de Fútbol, el técnico se mostró plenamente satisfecho con el juego de su equipo en la primera parte, aunque destacó que la expulsión tras el descanso cambió el guion del partido.
«A pesar de la situación difícil, mantuvimos la victoria»
Daniele Franceschini expresó su orgullo por haber terminado la fase de grupos con pleno de victorias:
«Estamos muy orgullosos de nuestro resultado y de haber terminado primeros ganando todos los partidos del grupo. Hoy hicimos una primera parte excelente, imponiendo nuestro juego y controlando el encuentro como queríamos. Sin embargo, la tarjeta roja en la segunda parte complicó nuestros planes. Nos puso en una situación difícil. A pesar de ello, mantuvimos la victoria. En general, estamos muy satisfechos con nuestra participación en estos tres encuentros», dijo Daniele Franceschini.
Cronología del partido y presión uzbeka en la segunda parte
Aunque los italianos dominaron la primera mitad, en la segunda, los pupilos de Sergey Chigodayev crearon varias ocasiones peligrosas ante la portería rival:
Minuto 7 (1-0): Tommaso Casagrande adelantó a Italia en el marcador.
Minuto 31 (2-0): Federico Croci transformó un penalti.
Minuto 45+2 (3-0): En el tiempo añadido de la primera parte, Tommaso Corigliano amplió la ventaja.
Minuto 66 (Expulsión): El centrocampista italiano Riccardo Cassano recibió la segunda tarjeta amarilla y fue expulsado.
Minuto 75 (3-1): Tras un centro desde la banda derecha de Ravshanbekov, Suhrob Sodirjonov marcó de cabeza para recortar distancias.
Tensión en los últimos minutos: El informe de la Federación Italiana señala que, tras el gol, los jugadores uzbekos intensificaron su presión — en el minuto 78, el portero rival detuvo un disparo de Erkinov, y en el minuto 90+4, un peligroso cabezazo de Uktamboyev fue salvado con apuros por el guardameta Carlo Galliera.
El centrocampista italiano Joele Jammattei fue elegido mejor jugador del partido.
Situación final del Grupo E y posibilidades de clasificación
Posición
Equipo
Puntos
Fin de la fase de grupos
1
Italia
9 pts
Clasificado a 1/16 de final
2
Costa de Marfil
6 pts
Clasificado a 1/16 de final
3
Uzbekistán
3 pts
Diferencia de goles 8:7 — el destino depende de los resultados de otros grupos
4
Jamaica
0 pts
Eliminado
Según el reglamento, los dos primeros de cada grupo, además de los ocho mejores terceros, pasan a los 1/16 de final. El futuro de la selección uzbeka se decidirá definitivamente hoy, 27 de noviembre , al finalizar los últimos partidos de la fase de grupos.
¿Crees que con una diferencia de goles de 8:7 y 3 puntos, Uzbekistán Sub-17 logrará clasificarse como uno de los mejores terceros para los 1/16 de final?
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