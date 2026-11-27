En el marco de la 3ª jornada de la Copa Mundial Sub-17 que se celebra en Qatar, Uzbekistán Sub-17 fue derrotado 3-1 por Italia Sub-17 , cuyo seleccionador, Daniele Franceschini , compartió sus impresiones tras el encuentro. Según el sitio oficial de la Federación Italiana de Fútbol, el técnico se mostró plenamente satisfecho con el juego de su equipo en la primera parte, aunque destacó que la expulsión tras el descanso cambió el guion del partido.

«A pesar de la situación difícil, mantuvimos la victoria»

Daniele Franceschini expresó su orgullo por haber terminado la fase de grupos con pleno de victorias:

«Estamos muy orgullosos de nuestro resultado y de haber terminado primeros ganando todos los partidos del grupo. Hoy hicimos una primera parte excelente, imponiendo nuestro juego y controlando el encuentro como queríamos. Sin embargo, la tarjeta roja en la segunda parte complicó nuestros planes. Nos puso en una situación difícil. A pesar de ello, mantuvimos la victoria. En general, estamos muy satisfechos con nuestra participación en estos tres encuentros», dijo Daniele Franceschini.

Cronología del partido y presión uzbeka en la segunda parte

Aunque los italianos dominaron la primera mitad, en la segunda, los pupilos de Sergey Chigodayev crearon varias ocasiones peligrosas ante la portería rival: