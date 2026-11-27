El presidente de la Unión Ciclista Internacional (UCI) David Lappartient llegó esta noche a la capital de Uzbekistán en una visita oficial. El distinguido invitado fue recibido solemnemente en el Aeropuerto Internacional Islam Karimov por funcionarios del Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico Nacional y la Federación de Ciclismo de Uzbekistán.

Programa de la visita y perspectivas de cooperación

Durante su viaje, el líder de la UCI conocerá de cerca las reformas para popularizar este deporte en nuestro país y mantendrá importantes negociaciones:

Área Actividades y objetivos previstos Reconocimiento de infraestructuras Inspección de las obras de desarrollo del ciclismo en Uzbekistán y de las modernas instalaciones deportivas creadas Cooperación internacional Celebración de reuniones oficiales destinadas a fortalecer la asociación entre Uzbekistán y la Unión Ciclista Internacional Nuevas iniciativas Debate sobre la creación de una sucursal regional del Centro Mundial de Ciclismo en Taskent y la ejecución de proyectos conjuntos

¿Cómo cree que impulsará los resultados de los ciclistas uzbekos en las competiciones internacionales la ampliación de la cooperación con la Unión Ciclista Internacional?

¡Deje sus comentarios y comparta esta noticia con sus allegados que siguen las novedades más importantes del deporte uzbeko y el ciclismo mundial!