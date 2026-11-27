De Qarshi, «Nasaf» el club de fútbol recibió al famoso club francés «Olympique de Marseille» el director de desarrollo, iniciativas internacionales y estratégicas Gianluca Santanielloen una visita oficial.

Detalles de la visita y negociaciones

Durante su estancia, el invitado inspeccionó la infraestructura moderna del club e intercambió opiniones con la directiva sobre áreas clave:

Área Trabajos realizados y discusiones Conocimiento de la infraestructura Gianluca Santaniello evaluó las condiciones de la academia de fútbol del Nasaf, la academia femenina y el centro de entrenamiento del primer equipo Tema de las negociaciones Se discutió el desarrollo del fútbol juvenil, metodologías modernas y perspectivas de cooperación internacional con la directiva del club Resultado del encuentro Al finalizar el diálogo, las partes acordaron los pasos a seguir para su futura colaboración

Duelo internacional en el estadio «Markaziy»

Tras las negociaciones, el representante del Marsella visitó el estadio «Markaziy» en Qarshi para presenciar desde la grada el partido de la Liga de Campeones 2 de la AFC entre «Nasaf» y el club bahreiní «Al-Khaldiya» .

Por su parte, el FC Nasaf agradeció al representante del Marsella por su gran interés y el fructífero diálogo.

¿Cómo cree que una cooperación internacional con el Olympique de Marsella impulsará a los talentos de la academia del Nasaf hacia el fútbol europeo?

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