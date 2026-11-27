En Corea del Sur, la caída de la tasa de natalidad está provocando una disminución drástica en el número de alumnos en las escuelas rurales. En una de estas escuelas, se tomó una decisión inesperada para llenar las aulas vacías y cumplir los sueños de infancia de los ancianos. Así lo informó SBS Korean.

En 2019, la escuela primaria de Daegu, ubicada en el distrito de Gangjin, provincia de Jeollanam-do, solo contaba con 22 alumnos. Sin embargo, en la década de 1980, cada clase de la escuela tenía alrededor de 90 niños.

Al no haber niños para inscribirse en primer grado, la administración escolar invitó a mujeres mayores que deseaban aprender a leer y escribir. Como resultado, ocho mujeres de entre 56 y 80 años se convirtieron en alumnas de primer grado.

La mayoría de ellas no tuvo la oportunidad de ir a la escuela durante su infancia. En aquella época, algunas familias exigían a sus hijas que se ocuparan de las tareas domésticas y de sus hermanos, dando prioridad a la educación de los varones.

Entre ellas se encontraba Hwang Wol-gyum, de 70 años. Ella comenta que llevar una mochila escolar e ir a clase había sido su sueño desde niña. Ahora, finalmente ha tenido la oportunidad de cumplirlo.

Las alumnas mayores han asimilado los nuevos conocimientos con gran interés. Su profesor destacó que pedían tareas adicionales y participaban activamente en las lecciones.

Este suceso demostró una vez más que la edad no puede ser un obstáculo para el deseo de aprender de una persona.