Escasez de gasolina en Bali: cientos de scooters hacen fila (video)

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Escasez de gasolina en Bali: cientos de scooters hacen fila (video)

Uno de los centros turísticos más famosos del mundo, la isla de Bali, enfrenta una grave escasez de combustible. Tras las interrupciones en el sistema de suministro de las gasolineras locales, se han formado enormes colas de cientos, incluso miles de personas, en toda la isla para obtener gasolina.

Los videos y fotos que muestran la situación revelan que los conductores de scooters y motocicletas bloquean completamente las carreteras frente a las estaciones de servicio, esperando durante horas.

Causas de la escasez: Interrupciones logísticas

La compleja situación en la isla se vio agravada por los siguientes factores:

  • Logística retrasada: Debido al retraso en el transporte y los buques cisterna que llevan combustible a Bali, las reservas en las gasolineras se agotaron;

  • Pánico masivo: Al difundirse las noticias sobre la disminución de las reservas, los residentes locales y miles de turistas extranjeros se apresuraron a las estaciones para llenar sus depósitos;

  • Parálisis del sistema de transporte: Dado que los ciclomotores y scooters son el principal medio de transporte en la isla, el riesgo de quedarse sin combustible ha afectado gravemente la vida cotidiana y las actividades turísticas.

Situación frente a las gasolineras: Atascos de dos ruedas

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran la gravedad de la situación en la isla:

  • La entrada a las estaciones y las calles adyacentes están saturadas de cientos de motos, haciendo casi imposible el paso a pie o en coche;

  • A pesar del calor, la gente se ve obligada a esperar frente a los surtidores de combustible;

  • En algunas estaciones se han impuesto límites o se han suspendido temporalmente las operaciones debido al agotamiento del combustible.

Actualmente, la administración de la isla y las empresas distribuidoras están tomando medidas urgentes para resolver los problemas logísticos y enviar cargamentos adicionales de combustible a Bali.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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