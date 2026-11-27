«Bukhara» y «Mash'al» empatan en un duelo vibrante
En el marco de la 29ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, «Bukhara» recibió a «Mash'al» en su estadio, registrando un empate vibrante de 2:2.
Cronología del partido y goles
Aunque los locales se adelantaron en el marcador en dos ocasiones, el equipo de Muborak logró igualar la contienda cada vez:
Minuto 35 (1:0): Shahzod Ubaydullayev abrió el marcador tras una asistencia de Veljko Filipović.
Minuto 41 (1:1): Humoyun Murtozayev empató el encuentro justo antes del descanso.
Minuto 56 (2:1): Al inicio de la segunda parte, Sherzod Esanov volvió a poner a «Bukhara» por delante tras un pase de Vladimir Rodić.
Minuto 76 (2:2): Komiljon Tojiddinov convirtió un pase de Tohir To'xtasinov para establecer el resultado final.
Situación en la tabla
Tras este empate, la posición de los equipos en la tabla de la Superliga es la siguiente:
Equipo
Puntos tras 29 jornadas
Posición en la tabla
«Bukhara»
44 puntos
7ª posición actual
«Mash'al»
6 puntos
Última posición mantenida
Ficha del partido
Superliga. 29ª jornada «Bukhara» — «Mash'al» 2:2
Goles: Shahzod Ubaydullayev (35), Sherzod Esanov (56) — Humoyun Murtozayev (41), Komiljon Tojiddinov (76).
Tarjetas: Muxtorov (18), Bošnjak (35), Kacharava (82).
Alineación de «Bukhara»: Hamroyev, Filipović (Qulmatov, 66), Muxtorov, Ubaydullayev (Kacharava, 73), Baratov, Rajabov, Ro'ziyev (Xayrullayev, 73), Esanov, Yuldashev (Mamasidiqov, 46), Mladović, Rodić.
Alineación de «Mash'al»: Rusanov, Akramov, Bošnjak, Tojiddinov (Xolmatov, 89), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 71), To'xtasinov, Ifeani, Ismoilov (Jovliyev, 71), Boymurodov, Rahimov.
¿Cree que «Bukhara» habría tenido oportunidad de terminar en el top 5 si no hubiera perdido puntos en las últimas jornadas?
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