En el marco de la 29ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, «Bukhara» recibió a «Mash'al» en su estadio, registrando un empate vibrante de 2:2.

Cronología del partido y goles

Aunque los locales se adelantaron en el marcador en dos ocasiones, el equipo de Muborak logró igualar la contienda cada vez:

Minuto 35 (1:0): Shahzod Ubaydullayev abrió el marcador tras una asistencia de Veljko Filipović.

Minuto 41 (1:1): Humoyun Murtozayev empató el encuentro justo antes del descanso.

Minuto 56 (2:1): Al inicio de la segunda parte, Sherzod Esanov volvió a poner a «Bukhara» por delante tras un pase de Vladimir Rodić.

Minuto 76 (2:2): Komiljon Tojiddinov convirtió un pase de Tohir To'xtasinov para establecer el resultado final.

Situación en la tabla

Tras este empate, la posición de los equipos en la tabla de la Superliga es la siguiente:

Equipo Puntos tras 29 jornadas Posición en la tabla «Bukhara» 44 puntos 7ª posición actual «Mash'al» 6 puntos Última posición mantenida

Ficha del partido

Superliga. 29ª jornada «Bukhara» — «Mash'al» 2:2

Goles: Shahzod Ubaydullayev (35), Sherzod Esanov (56) — Humoyun Murtozayev (41), Komiljon Tojiddinov (76).

Tarjetas: Muxtorov (18), Bošnjak (35), Kacharava (82).

Alineación de «Bukhara»: Hamroyev, Filipović (Qulmatov, 66), Muxtorov, Ubaydullayev (Kacharava, 73), Baratov, Rajabov, Ro'ziyev (Xayrullayev, 73), Esanov, Yuldashev (Mamasidiqov, 46), Mladović, Rodić.

Alineación de «Mash'al»: Rusanov, Akramov, Bošnjak, Tojiddinov (Xolmatov, 89), Abduraimov, Murtozayev (Yarashev, 71), To'xtasinov, Ifeani, Ismoilov (Jovliyev, 71), Boymurodov, Rahimov.

¿Cree que «Bukhara» habría tenido oportunidad de terminar en el top 5 si no hubiera perdido puntos en las últimas jornadas?

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