Numerosos monos se han congregado alrededor del famoso complejo del Taj Mahal, ubicado en Agra, India. En videos difundidos en redes sociales se puede observar a los animales moviéndose en manada cerca de las puertas Este, Oeste y Real.

Algunas publicaciones locales y extranjeras han informado que cerca de 500 monos se han reunido alrededor del complejo. Sin embargo, su número exacto no ha sido comunicado oficialmente.

Se ha informado que los monos arrebatan comida y pertenencias personales de las manos de los turistas. En algunos casos, han atacado a los visitantes y los han mordido. Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad de los turistas locales y extranjeros que visitan el Taj Mahal.