Cientos de monos se reúnen alrededor del Taj Mahal: turistas en peligro (video)
Numerosos monos se han congregado alrededor del famoso complejo del Taj Mahal, ubicado en Agra, India. En videos difundidos en redes sociales se puede observar a los animales moviéndose en manada cerca de las puertas Este, Oeste y Real.
Algunas publicaciones locales y extranjeras han informado que cerca de 500 monos se han reunido alrededor del complejo. Sin embargo, su número exacto no ha sido comunicado oficialmente.
Se ha informado que los monos arrebatan comida y pertenencias personales de las manos de los turistas. En algunos casos, han atacado a los visitantes y los han mordido. Esta situación ha generado preocupación sobre la seguridad de los turistas locales y extranjeros que visitan el Taj Mahal.
Según el medio NDTV, en septiembre dos turistas mordidos por monos fueron trasladados al hospital. Uno de ellos era un turista brasileño de 83 años. El diario The Independent señaló que al menos siete turistas han sido atacados por monos desde finales de julio.
Se dice que la solución al problema se ve dificultada por la falta de cooperación entre las autoridades responsables. Mientras que la captura y traslado de los monos es responsabilidad de la corporación municipal de Agra, la seguridad de los turistas dentro del complejo del Taj Mahal depende del Servicio Arqueológico de la India.
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