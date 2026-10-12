Aeropuerto saudí atacado por cuarta vez en una semana (vídeo)

Arabia Saudita El Aeropuerto Internacional Rey Khalid, en la capital Riad, se convirtió nuevamente en blanco de un ataque. Los ataques repetidos en los últimos días han causado muertos y heridos. Así lo informó Reuters.

Se informó que el ataque del 11 de octubre resultó en la muerte de un ciudadano paquistaní y dejó al menos 11 heridos. La infraestructura aeroportuaria también sufrió daños. Las áreas de las terminales 3 y 4, que sirven principalmente vuelos nacionales, fueron el objetivo, provocando un incendio tras el incidente.

Según la fuente, el aeropuerto ha sido atacado cuatro veces en los últimos cinco días. Sus operaciones se detuvieron tras un ataque con misiles el 10 de octubre. Se informó que el ataque anterior dejó 13 muertos y más de 300 heridos. Entre las víctimas había ciudadanos de ocho países, y se mencionó que dos ciudadanos uzbekos se encontraban entre los afectados.

Asimismo, las autoridades saudíes informaron el 11 de octubre que el Aeropuerto Internacional Rey Fahd, cerca de Dammam, así como Saudi Aramco dos instalaciones de la compañía petrolera también fueron atacadas. Un pasajero entrevistado por Reuters dijo que un proyectil cayó en la pista cerca de varios aviones estacionados, provocando un incendio.

Los ataques se vinculan con los hutíes de Yemen. Anteriormente, ellos habían pedido a los aviones Arabia Saudita que abandonaran el espacio aéreo y declararon al reino como una «zona de operaciones militares».

El desarrollo de los acontecimientos y la responsabilidad de los ataques aún están por determinarse.